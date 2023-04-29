Эксперт Голубев призвал сделать прививки собакам перед дачным сезоном

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о главных правилах подготовки собак к дачному сезону. Он уверен, что нужно обратить внимание не только на животное.
В беседе с РИАМО он подчеркнул необходимость сделать все прививки. Причина заключается в том, что на участок могут попасть дикие звери. Такие «посетители» нередко становятся переносчиками разных заболеваний.
Не стоит забывать и об обработке против паразитов. Помимо этого, стоит убедиться в наличии аптечки с необходимым количеством медикаментов. Минимальный набор уходовых принадлежностей также должен присутствовать.
Важно обратить внимание и на собственный участок. Стоит убрать все посторонние предметы. Кроме того, требуется заделать отверстия в заборе, чтобы питомец не мог убежать.
Стоит отметить, что проблемы с животными могут привести к тяжелым последствиям. Так, ранее хозяин собаки из Воронежа не смог справиться с собакой. В результате она напала на прохожих.