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Эксперт Голубев призвал сделать прививки собакам перед дачным сезоном

Общество
Эксперт Голубев призвал сделать прививки собакам перед дачным сезоном

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о главных правилах подготовки собак к дачному сезону. Он уверен, что нужно обратить внимание не только на животное.

В беседе с РИАМО он подчеркнул необходимость сделать все прививки. Причина заключается в том, что на участок могут попасть дикие звери. Такие «посетители» нередко становятся переносчиками разных заболеваний.

Не стоит забывать и об обработке против паразитов. Помимо этого, стоит убедиться в наличии аптечки с необходимым количеством медикаментов. Минимальный набор уходовых принадлежностей также должен присутствовать.

Важно обратить внимание и на собственный участок. Стоит убрать все посторонние предметы. Кроме того, требуется заделать отверстия в заборе, чтобы питомец не мог убежать.

Стоит отметить, что проблемы с животными могут привести к тяжелым последствиям. Так, ранее хозяин собаки из Воронежа не смог справиться с собакой. В результате она напала на прохожих.
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