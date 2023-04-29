Летевший в Турцию самолет экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга

Самолет, летевший из Уфы в Анталью экстренно приземлился в аэропорту Оренбурга из-за больного ребенка, информирует «ФедералПресс».
Сообщается, что самолет совершил экстренную посадку сегодня, 29 апреля, в 6 часов 16 минут по московскому времени. Причиной этому стал больной ребенок на борту.
Во время рейса пассажиру резко стало плохо. Экипаж вызвал наряд скорой помощи по приземлению, ребенка доставили в оренбургскую больницу, где находится под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что у российского пассажирского лайнера авиакомпании Nordwind Airlines отказал один из двигателей во время взлета. 27 апреля самолет А-321 должен был выполнить рейс по маршруту Челябинск – Сочи.