Получивший из автомата очередь в голову российский боец смог выжить и покинуть поле боя

Российский военный, получивший тяжелое ранение в голову, выжил и даже смог покинуть поле боя. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Момент близкого боя в окопах во время штурма позиций запечатлел беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. Согласно видео, боец в зоне спецоперации подобрался к группе вражеских солдат.
В какой-то момент украинские военные заметили россиянина. Один из солдат ВСУ выстрелил в бойца, попав ему в голову. Российский военнослужащий на несколько секунд падает, но затем поднимается и быстро убегает.
Авторы канала отмечает, что российский боец выжил. При этом не уточняется, в каком состоянии он сейчас находится. Об этом сообщает «Общественная Служба Новостей».