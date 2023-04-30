Депутат Александр Толмачев встретился с молодогвардейцами из Донбасса в Государственной думе

Подмосковное региональное отделение «Молодой Гвардии» организовало трехдневную экскурсию в Москву для активистов из ДНР. Как стало известно ФАН, в ходе поездки представители МГЕР и «Молодой Республики» посетили главный законодательный орган России.
Депутат Государственной Думы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» и лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев поприветствовал делегацию, рассказал о своей работе в Госдуме, принятых в интересах новых территорий законопроектах и поделился личным опытом общественной деятельности.
«Совсем недавно я был в Донбассе, а сегодня принимал в гостях в Госдуме ребят из ДНР. Работаем в новом ключе: не только ездим помогать, но и приглашаем к себе, чтобы обсудить общие вопросы и решать их вместе. Наметили проекты и планы, будем их развивать сообща», — сказал парламентарий.
Специально для молодых общественников Донбасса организовали встречу с подмосковными молодогвардейцами для обмена опытом. Диана Алумянц, эксперт грантовых конкурсов Росмолодежи, рассказала, как представить свой проект, чтобы он гарантированно получил финансирование. Также донецкие активисты посетили музей с уникальными экспонатами – документами, фотографиями, личными вещами депутатов Государственных дум Российской Империи и Российской Федерации и познакомились с работой фракций.
Ранее ФАН рассказывал, как Александр Толмачев побывал с молодогвардейцами в Донбассе и привез жителям этого края груз гуманитарной помощи.