Депутат Александр Толмачев встретился с молодогвардейцами из Донбасса в Государственной думе

Специально для молодых общественников Донбасса организовали встречу с подмосковными молодогвардейцами для обмена опытом. Диана Алумянц, эксперт грантовых конкурсов Росмолодежи, рассказала, как представить свой проект, чтобы он гарантированно получил финансирование. Также донецкие активисты посетили музей с уникальными экспонатами – документами, фотографиями, личными вещами депутатов Государственных дум Российской Империи и Российской Федерации и познакомились с работой фракций.