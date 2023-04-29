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Президент Украины Зеленский признался, что носит при себе пистолет

Политика
Президент Украины Зеленский признался, что носит при себе пистолет

Пистолет оказался одной из вещей, которую якобы держит при себе президент Украины Владимир Зеленский. Глава киевского режима назвал причину, из-за которой ему требуется личное оружие.

Зеленский признался, что не хочет оказаться в плену у российской стороны. Президент Украины также поспешил пояснить, что оружие нужно из-за риска возникновения критической ситуации с его участием.

«Стрелять в себя? Нет! Мы бы отстреливались» — заявил глава киевского режима.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее прокомментировал слова Зеленского о контрнаступлении ВСУ и назвал его риторику «наркоманскими бреднями». По словам политика, нынешний президент Украины — это «киевский пес», который продолжает «лаять» о поставках западного оружия и попытках «вернуть» Крым.
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