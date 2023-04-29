Президент Украины Зеленский признался, что носит при себе пистолет

Пистолет оказался одной из вещей, которую якобы держит при себе президент Украины Владимир Зеленский. Глава киевского режима назвал причину, из-за которой ему требуется личное оружие.
Зеленский признался, что не хочет оказаться в плену у российской стороны. Президент Украины также поспешил пояснить, что оружие нужно из-за риска возникновения критической ситуации с его участием.
«Стрелять в себя? Нет! Мы бы отстреливались» — заявил глава киевского режима.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее прокомментировал слова Зеленского о контрнаступлении ВСУ и назвал его риторику «наркоманскими бреднями». По словам политика, нынешний президент Украины — это «киевский пес», который продолжает «лаять» о поставках западного оружия и попытках «вернуть» Крым.