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Неизвестный сжег релейный шкаф на железнодорожном перегоне в Новосибирской области

Происшествия
Неизвестный сжег релейный шкаф на железнодорожном перегоне в Новосибирской области

В Новосибирской области неизвестный поджег релейный шкаф на перегоне между двумя станциями в Ленинском районе.

Поджигатель сломал дверь шкафа между станциями Обь и Ипподром и залил приборы жидкостью для розжига. После поджога злоумышленник скрылся.

Сотрудники станции Новосибирск сообщили о возгорании в правоохранительные органы. Однако шкаф полностью выгорел до приезда пожарных, сообщает Telegram-канал Shot.

Полиция региона устанавливает личность правонарушителя. Происшествие не нарушило движение железнодорожного транспорта на линии.

Ранее сотрудники ФСБ задержали группу диверсантов, которые уничтожали релейные шкафы в Калужской области.
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