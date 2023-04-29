Неизвестный сжег релейный шкаф на железнодорожном перегоне в Новосибирской области

В Новосибирской области неизвестный поджег релейный шкаф на перегоне между двумя станциями в Ленинском районе.
Поджигатель сломал дверь шкафа между станциями Обь и Ипподром и залил приборы жидкостью для розжига. После поджога злоумышленник скрылся.
Сотрудники станции Новосибирск сообщили о возгорании в правоохранительные органы. Однако шкаф полностью выгорел до приезда пожарных, сообщает Telegram-канал Shot.
Полиция региона устанавливает личность правонарушителя. Происшествие не нарушило движение железнодорожного транспорта на линии.
Ранее сотрудники ФСБ задержали группу диверсантов, которые уничтожали релейные шкафы в Калужской области.