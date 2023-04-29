В УМВД РФ по Калуге сообщили, что старший лейтенант полиции будет уволена за избиение сожителя

В пресс-службе пояснили, что следствие предварительно установило нанесение сотрудницей полиции легкого вреда здоровью сожителя. Произошло это, по сведениям сообщения, в процессе конфликта. Мужчина в свою очередь ранее был судим и находился под следствием за угрозу жизни человеку и нанесение побоев.