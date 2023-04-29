В УМВД РФ по Калуге сообщили, что старший лейтенант полиции будет уволена за избиение сожителя

Пресс-служба УМВД РФ по Калужской области заявила, что старшего лейтенанта полиции по обвинению в избиении ранее судимого сожителя могут уволить. Об этом сообщает Politika.Media.
В пресс-службе пояснили, что следствие предварительно установило нанесение сотрудницей полиции легкого вреда здоровью сожителя. Произошло это, по сведениям сообщения, в процессе конфликта. Мужчина в свою очередь ранее был судим и находился под следствием за угрозу жизни человеку и нанесение побоев.
Отмечается, что в случае подтверждения вины старшего лейтенанта ее уволят из правоохранительных органов на отрицательных основаниях и привлекут к ответственности в установленном порядке. Руководителей же сотрудницы привлекут к дисциплинарному взысканию.
Ранее сообщалось, что семью из семи человек задержали за избиение двух полицейских в Ингушетии. Наряд полиции прибыл на сообщение о бытовой драке между родственниками, но сами стали участниками конфликта.