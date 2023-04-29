80-летняя учительница из Ростова-на-Дону погибла после падения в ливневую канализацию

В Ростове-на-Дону 80-летняя учительница упала в ливневку и погибла. Выяснилось, что власти годами не чистили канализацию. Информация о возбуждении уголовного дела по данному факту появилась на сайте СУ СК России по Ростовской области.
Лидия Радченко долгое время работала преподавателем английского языка. В день трагедии она возвращалась домой во время сильного дождя, поток воды сбил пожилую женщину и унес под плиту. Тело пострадавшей заметили прохожие.
Местные жители сообщают, что коммунальные службы не чистили ливневую канализацию на протяжении многих лет. За последние 15 лет это происходило всего пару раз.
По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ.
Ранее из-за прорыва трубы с кипятком в Санкт-Петербурге четыре человека были госпитализированы.