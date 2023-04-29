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Президент Ирана Раиси осудил присутствие войск Запада на Ближнем Востоке

Политика
Президент Ирана Раиси осудил присутствие войск Запада на Ближнем Востоке

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел переговоры со своим иракским коллегой Абдель Латиф Рашидом, в ходе которых был затронут вопрос деструктивного влияния войск Запада на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство IRNA.

Помимо этого, главы государства пришли к выводу, что отношения между Ираном и Ираком носят «стратегический характер». Иранский лидер заявил о росте торгового оборота между странами.

«Уровень торгового оборота между нами вырос до более 10 миллиардов долларов», — констатировал Раиси.

Обе стороны сошлись во мнениях о необходимости укрепления сотрудничества стран в энергетике и водных ресурсах. В конце встречи Иран и Ирак договорились продолжить борьбу с контрабандой наркотиков.

Ранее Иран заявил о намерении продолжить поддержку Палестины на ее пути к освобождению. Также иранские власти заявили о «единстве среди народа и глобальной солидарности с палестинцами».
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