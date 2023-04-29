Президент Ирана Раиси осудил присутствие войск Запада на Ближнем Востоке

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел переговоры со своим иракским коллегой Абдель Латиф Рашидом, в ходе которых был затронут вопрос деструктивного влияния войск Запада на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство IRNA.
Помимо этого, главы государства пришли к выводу, что отношения между Ираном и Ираком носят «стратегический характер». Иранский лидер заявил о росте торгового оборота между странами.
«Уровень торгового оборота между нами вырос до более 10 миллиардов долларов», — констатировал Раиси.
Обе стороны сошлись во мнениях о необходимости укрепления сотрудничества стран в энергетике и водных ресурсах. В конце встречи Иран и Ирак договорились продолжить борьбу с контрабандой наркотиков.
Ранее Иран заявил о намерении продолжить поддержку Палестины на ее пути к освобождению. Также иранские власти заявили о «единстве среди народа и глобальной солидарности с палестинцами».