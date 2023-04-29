Диетолог Сара Хастингс призвала аллергиков употреблять лосось для облегчения симптомов аллергии

Помимо этого, при острой реакции организма на цветение, стоит добавить в рацион кудрявую капусту кале. Она оказывает антигистаминный эффект. Также необходимо обратить внимание на филе лосося. В пище содержится омега-3, который уменьшает симптомы аллергии.