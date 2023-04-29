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Диетолог Сара Хастингс призвала аллергиков употреблять лосось для облегчения симптомов аллергии

Общество
Диетолог Сара Хастингс призвала аллергиков употреблять лосось для облегчения симптомов аллергии

Симптомы аллергии можно облегчить, если принимать некоторые продукты. К такому заключению пришла диетолог Сара Хастингс.

Помочь в такой период помогут корнеплоды. Среди них – свекла, картофель и морковь. В них содержатся витамины, которые уменьшают воспалительные процессы, констатировала специалист.

Помимо этого, при острой реакции организма на цветение, стоит добавить в рацион кудрявую капусту кале. Она оказывает антигистаминный эффект. Также необходимо обратить внимание на филе лосося. В пище содержится омега-3, который уменьшает симптомы аллергии.

Ранее врач Александр Мясников указывал на последствия приема некоторых препаратов от аллергии. По мнению специалиста, более опасными являются таблетки первого поколения.
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