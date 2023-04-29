Диетолог Сара Хастингс призвала аллергиков употреблять лосось для облегчения симптомов аллергии

Симптомы аллергии можно облегчить, если принимать некоторые продукты. К такому заключению пришла диетолог Сара Хастингс.
Помочь в такой период помогут корнеплоды. Среди них – свекла, картофель и морковь. В них содержатся витамины, которые уменьшают воспалительные процессы, констатировала специалист.
Помимо этого, при острой реакции организма на цветение, стоит добавить в рацион кудрявую капусту кале. Она оказывает антигистаминный эффект. Также необходимо обратить внимание на филе лосося. В пище содержится омега-3, который уменьшает симптомы аллергии.
Ранее врач Александр Мясников указывал на последствия приема некоторых препаратов от аллергии. По мнению специалиста, более опасными являются таблетки первого поколения.