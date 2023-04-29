Россиян и белорусов допустили до участия в международных соревнованиях по дзюдо

Международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам принимать участие в крупных турнирах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.
В сообщении указано, что атлетов начнут допускать до соревнований в нейтральном статусе. Однако перед этим им придется пройти проверку, которую будут проводить специалисты независимой компании.
Как стало известно, кандидатов обяжут доказывать свое соответствие рекомендациям Международного олимпийского комитета. В частности, речь идет об их позиции по спецоперации.
Меж тем стало известно, что руководство «Формулы-1» договорилось с властями Азербайджана о продлении контракта на организацию Гран-при в республике. Турниры будут проводить на территории страны вплоть до 2026 года.