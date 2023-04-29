Солист «Непары» Александр Шоуа станет отцом в третий раз

Солист группы «Непара» Александр Шоуа и его супруга Наталья готовятся стать родителями. Чета ожидает появление на свет сына. Об этом сообщает StarHit.
Для Шоуа это будет третий ребенок. У 49-летнего певца есть дочь от первого брака, а также в союзе с Натальей в 2014 году родилась вторая дочка, которую назвали Таисия. Жена артиста поделилась, что девочка с шести лет просила о сестренке. Когда члены семьи узнали пол будущего ребенка, младшая дочка расстроилась.
Наталья призналась, что долго не могла забеременеть и даже прибегала к процедуре ЭКО, но она не помогла. В итоге зачатие произошло естественным путем. Супруга певца обрадовалась сыну, потому как пришло время «разбавить гарем».
Ранее беременная жена Павла Прилучного Зепюр Брутян пришла на пасхальную службу в храм с матерью и детьми супруга.