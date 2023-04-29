Самая красивая жертва маньяков и убийц: топ-5 фильмов с участием Умы Турман

Дилогия Тарантино вышла спустя 10 лет после первой совместной работы с Турман. На этот раз режиссер уже писал сценарий конкретно под нее. Роль оказалась неоднозначной, но чрезвычайно запоминающейся: наемная убийца Беатрикс Киддо, героиня Турман, успела получить в лоб пулю, забеременеть, быть изнасилованной в коме, а также чуть по-настоящему не умереть на съемках. Так или иначе, она оставила довольно кровавый след после себя в картине и запомнилась как абсолютная победительница и женщина-воин.