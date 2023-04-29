Самая красивая жертва маньяков и убийц: топ-5 фильмов с участием Умы Турман

29 апреля отмечает день рождения известная американская актриса и модель Ума Турман. ФАН сделал подборку самых ярких и интересных фильмов с участием кинозвезды.
Ее актерский путь вдохновляет многих, ее имя известно по всему миру. Немногие знают, что стать звездой удалось Уме Турман не сразу: переехав в Нью-Йорк, она одно время даже работала посудомойкой. Заметили будущую селебрити в эпизоде фильма «Приключения барона Мюнхгаузена». После этого дела актрисы пошли в гору.
29 апреля знаменитая голливудская актриса и модель отметила 53-летие. Из них 35 лет Турман снимается в кино. За свою карьеру она сыграла более, чем в 50-ти известных миру картин.
Звезда мирового кинематографа Ума Турман известна, прежде всего, как муза главного новатора режиссуры и одного из самых кровожадных кинематографистов — Квентина Тарантино.
Подборку открывает, пожалуй, самый известный его фильм с участием Турман — «Криминальное чтиво».
«Криминальное чтиво», 1994 год
Фильм завоевал более 40 кинематографических наград, в числе которых «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Золотая пальмовая ветвь». Картина стала первопроходцем в плане нелинейной композиции, и множество режиссеров второй половины 90-х подражали в этом Тарантино.
«Криминальное чтиво» сделало Ума Турман мировой звездой. Роль Мии Уоллес настолько полюбилась зрителям и экспертам, что стала культурной иконой, и заодно принесла ей первую номинацию на премию «Оскар».
Агент актрисы сразу был убежден, что она рождена для этой роли. Сама Ума Турман не разделяла такой уверенности. Сценарий даже поначалу казался ей «пугающим и вульгарным», однако сам режиссер ее переубедил.
Согласно легенде Тарантино сразу предложил актрисе роль, как только увидел ее ноги. Конкретно экстравагантного режиссера впечатлил большой размер ноги Турман. Актриса носила обувь 43 размера и даже несколько переживала по этому поводу. Признание Тарантино в любви к стопам актрисы исправило эту проблему, а заодно сделало ее звездой.
«Генри и Джун», 1990 год
Эта эротическая картина считается очень важной в фильмографии актрисы. Именно она помогла звезде завоевать славу и приобрести уверенность в своих силах и таланте. Фильм был отмечен положительно и даже получил «Оскар» за лучшую операторскую работу.
Успех не заставил себя ждать и актрису, исполнившую главную роль. После выхода картины Турман окрестили неофициальным секс-символом интеллектуалов, а также начали приглашать во множество картин.
«Убить Билла», 2003-2004 годы
Дилогия Тарантино вышла спустя 10 лет после первой совместной работы с Турман. На этот раз режиссер уже писал сценарий конкретно под нее. Роль оказалась неоднозначной, но чрезвычайно запоминающейся: наемная убийца Беатрикс Киддо, героиня Турман, успела получить в лоб пулю, забеременеть, быть изнасилованной в коме, а также чуть по-настоящему не умереть на съемках. Так или иначе, она оставила довольно кровавый след после себя в картине и запомнилась как абсолютная победительница и женщина-воин.
Впрочем, многие отмечают, что самым любимым женщинам Тарантино всегда доставалось на съемочной площадке больше всего. Актерская профессия для Турман здесь действительно проявилась по полной: реалистичные сцены драк и ранений Тарантино всегда удавались на ура. Звезда уходила со съемок в синяках. Впрочем, нельзя сказать, что режиссер не ценил актрису — наоборот. Из-за ее настоящей беременности он даже отложил съемки фильма на целый год.
«Мой лучший любовник», 2005 год
Этот фильм выделяется среди прочих как яркая романтическая комедия. Данный пример доказывает, что Турман хороша в любых жанрах. Фильм наполнен мелодраматическими интригами и легким юмором. Шарм картины дополняет шикарный актерский состав. Помимо Умы Турман в главных ролях снялись Мерил Стрип и Брайан Гринберг.
Интересно, что эту роль Турман получила за две недели до начала съемок практически случайно. Согласно плану, ее героиню должна была сыграть другая актриса, но она покинула проект, не удовлетворившись сценарием.
«Дом, который построил Джек», 2018 год
Здесь Ума Турман вернулась к привычному образу и сыграла роль первой жертвы маньяка. Для режиссера картины Ларса фон Триера этот фильм также стал символичным возвращением к кино после нескольких лет перерыва в карьере.
Несмотря на неоднозначные отзывы критиков и даже обвинение режиссера и картины в пропаганде насилия, многие фильм оценили. Более того, он приобрел широкую популярность.
Метафоричной в плане отзывов была даже сама премьера фильма на Каннском кинофестивале. Тогда, не досмотрев картину до конца, из зала демонстративно ушло более ста человек. Зато после окончания показа весь оставшийся зал аплодировал стоя.
«Фильм восхваляет идею того, что жизнь — злая и бессердечная штука», — отмечал сам Ларс фон Триер в одном из интервью.
Ранее ФАН рассказал о том, чем славятся фильмы Квентина Тарантино и он сам.