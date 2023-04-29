Командующий СБР заявил о готовности к мирному диалогу с главой Суверенного совета Судана

Хартум, 29 апреля. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, объявил о готовности провести переговоры с председателем Суверенного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом, пишут арабские СМИ.
Дагло поделился своим намерением провести мирные переговоры с Аль-Бурханом на определенных условиях.
«Есть условия для переговоров. Прежде всего, прекращение огня и прекращение военных действий. После этого мы можем провести переговоры», — отметил глава СБР.
Поначалу Аль-Бурхан согласился на мирный диалог, но позже изменил свое мнение, назвав Силы быстрого реагирования «повстанцами».
Ранее командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло во время телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсудил развитие ситуации в Судане.