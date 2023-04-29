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Daily Shincho: в южных странах недовольны помощью Запада Украине

Политика
Daily Shincho: в южных странах недовольны помощью Запада Украине

Страны Запада зациклились на помощи Украине, игнорируя государства в других частях мира. Об этом сообщило японское издание Daily Shincho.

Издание отмечает, что противостояние Запада с Россией, которое развернулось на Украине становиться все более обостренным. Однако основными пострадавшими от конфликта становятся развивающиеся страны.

«Есть четкое ощущение, что Украина стала нарушителем спокойствия на глобальном Юге, но самое непростительное — концентрация в этой стране всей западной помощи», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что США и Европе необходимо признать свою зацикленность на Украине. В противном случае им будет трудно заручится широкой поддержкой глобального Юга.

Ранее Еврокомиссия договорилась с пятью государствами Евросоюза о снятии ограничений на сельхозпродукцию с Украины. В замет страны получат финансовую помощь для своих фермеров в размере 100 миллионов евро.
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