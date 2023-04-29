Гражданам Украины запретили использовать символы «Z» и «V» на транспортных номерах

Кабинет министров Украины запретил гражданам использовать латинские буквы «Z» и «V» на автомобильных номерах. Об этом сообщило министерство внутренних дел страны.
Данное решение правительства связано с тем, что указанные символы ассоциируются с продолжающейся спецоперацией России. При этом нововведения касаются только индивидуальных опознавательных знаков.
«О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет», — указано в заявлении.
Также жители больше не могут использовать таблички с «Z» и «V», если они заменяют отдельные буквы в написанных кириллицей словах. Если кто-то из жителей государства уже заказал подобный номерной знак, им придется переоформить покупку и выбрать другое сочетание.
Меж тем министерство обороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на обязательную военную службу. В частности, в документе прописана процедура формирования электронных личных дел граждан на основе информации из государственных порталов.