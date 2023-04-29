Крупнейший в России буддийский монастырь торжественно открыли в Туве

Новый храм получил название «Тубтен Шедруб Линг», что в переводе с тибетского — «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Общая площадь сооружения составляет почти 10 гектаров, а высота — 56 метров.
Буддистский храм расположен в Кызыле — столице республики. Его начали возводить еще в 2014 году при поддержке Культурного фонда имени Кужугета Шойгу. Представитель организации Ксения Шойгу поблагодарила строителей за качественную работу.
«Огромное спасибо строителям, которые дневали и ночевали здесь, бережно относясь к каждой детали, которую они привносили в этот храм, обсуждая, споря, разбираясь. Тем не менее, мне кажется, храм получился настоящим предметом искусства», — отметила Ксения Шойгу.
На торжественной церемонии открытия монастыря присутствовал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. По его убеждению, новый объект поможет Тыве привлечь больше туристов.
«Открытие любого дацана, храма и монастыря является важным для укрепления веры и для развития. Это не только духовный центр, но и точка притяжения, это становится еще и экономической точкой роста. Мы понимаем, что сюда поедут люди. Здесь будет внутренний туризм, медицинский и религиозный туризм. Сюда на ретрит люди поедут», — уверен глава Бурятии.
В фонде сообщили, что монастырь откроется для всех прихожан, а молебны будут проводиться три раза в день.