В Петербурге назвали самые востребованные профессии для подработки летом

Большая часть сезонных предложений на Кубани, около 10%. Также множество вакансий открыты в Москве, Петербурге и Подмосковье. В Северной столице требуются курьеры ночного времени с зарплатой до 125 тысяч рублей на руки, водитель такси с зарплатой от 107 тысяч и продавец-фотограф на туристический теплоход, которому работодатель готов платить до 100 тысяч.