В Петербурге назвали самые востребованные профессии для подработки летом

За последний месяц количество вакансий с возможностью подработать в летнее время возросло на 23%. Подработка уже есть у 19% граждан, еще две трети собираются найти ее в ближайшее время. Об этом свидетельствуют материалы исследования, которое провели HeadHunter и «Росгосстрах жизнь».
Согласно данным, проще всего весной и летом устроиться администратором торгового зала, официантом, пекарем, барменом, продавцом, поваром или курьером.
Большая часть сезонных предложений на Кубани, около 10%. Также множество вакансий открыты в Москве, Петербурге и Подмосковье. В Северной столице требуются курьеры ночного времени с зарплатой до 125 тысяч рублей на руки, водитель такси с зарплатой от 107 тысяч и продавец-фотограф на туристический теплоход, которому работодатель готов платить до 100 тысяч.
Ранее специалист оценил целесообразность трудоустройства студентов во время учебы.