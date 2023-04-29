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Пять жителей Воронежа пострадали от собаки бойцовской породы, которая сбежала от хозяина

Происшествия
Пять жителей Воронежа пострадали от собаки бойцовской породы, которая сбежала от хозяина

Житель Воронежа не смог справиться со своей собакой бойцовской породы. Она сбежала от хозяина и напала на нескольких прохожих.

Об инциденте сообщила пресс-служба городского управления экологии в официальном Telegram-канале. Они подчеркнули, что во время прогулки с россиянином животное сбежало.

После этого питомец бойцовой породы набросился на пятерых людей. Об этом стало известно после того, как все они обратились в полицию по факту случившегося.

Правоохранителям удалось установить, что хозяин нарушил правила обращения с животным. Организация по отлову животных быстро приняла меры в отношении собаки. На данный момент она находится в приюте. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее в Оренбурге бродячие собаки напали на ребенка. Как сообщает телеканал «Царьград», его разорвали на глазах у других детей. Мальчик был воспитанником местного детского дома.
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