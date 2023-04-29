Пять жителей Воронежа пострадали от собаки бойцовской породы, которая сбежала от хозяина

Житель Воронежа не смог справиться со своей собакой бойцовской породы. Она сбежала от хозяина и напала на нескольких прохожих.
Об инциденте сообщила пресс-служба городского управления экологии в официальном Telegram-канале. Они подчеркнули, что во время прогулки с россиянином животное сбежало.
После этого питомец бойцовой породы набросился на пятерых людей. Об этом стало известно после того, как все они обратились в полицию по факту случившегося.
Правоохранителям удалось установить, что хозяин нарушил правила обращения с животным. Организация по отлову животных быстро приняла меры в отношении собаки. На данный момент она находится в приюте. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее в Оренбурге бродячие собаки напали на ребенка. Как сообщает телеканал «Царьград», его разорвали на глазах у других детей. Мальчик был воспитанником местного детского дома.