Сотрудники МЧС вытащили упавшую в реку косулю в Петровск-Забайкальске

Троим сотрудникам МЧС, которые прибыли на место, удалось вытащить копытное на берег. Они по мере возможности вытерли животное, замерзшее в ледяной воде и передали его сотрудникам охотнадзора. После оказания помощи и наблюдения косулю отпустят на волю, отметили в пресс-службе.