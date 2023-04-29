Сотрудники МЧС вытащили упавшую в реку косулю в Петровск-Забайкальске

Пожарные спасли косулю, которая упала в реку Баляга в городе Петровск-Забайкальске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Местные жители заметили животное, которое упало в реку Баляга. Косуля не могла выбраться на берег самостоятельно, поэтому горожане вызвали спасателей.
Троим сотрудникам МЧС, которые прибыли на место, удалось вытащить копытное на берег. Они по мере возможности вытерли животное, замерзшее в ледяной воде и передали его сотрудникам охотнадзора. После оказания помощи и наблюдения косулю отпустят на волю, отметили в пресс-службе.
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