Всемирный банк: Вода в странах MENA находится на пороге абсолютного дефицита

Вашингтон, 29 апреля. Всемирный банк предупредил, что регион Ближнего Востока и Северной Африки в скором времени столкнется с засухой, пишут арабские СМИ.
Международная организация опубликовала отчет, в котором сказано, что к 2030 году объем воды на душу населения в регионе MENA упадет ниже порога абсолютного дефицита влаги в 500 кубометров на человека. Этот кризис будет усиливаться из-за роста населения, изменения климата и требований социально-экономического развития.
«Нехватка воды является серьезной проблемой как для жизни, так и для средств к существованию, поскольку фермеры и города конкурируют за этот ценный природный ресурс», — предупредил вице-президент Всемирного банка Фарид Бельхадж.
Он считает, что для решения данной проблемы странам региона не надо полагаться на стратегию инвестирования в строительство плотин и опреснительные установки.
Ранее Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН предупредила о возможном наступлении голода для миллионов суданцев.