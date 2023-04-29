Всемирный банк: Вода в странах MENA находится на пороге абсолютного дефицита

Международная организация опубликовала отчет, в котором сказано, что к 2030 году объем воды на душу населения в регионе MENA упадет ниже порога абсолютного дефицита влаги в 500 кубометров на человека. Этот кризис будет усиливаться из-за роста населения, изменения климата и требований социально-экономического развития.