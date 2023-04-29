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В Тюменской области произошло возгорание в районе СНТ «Родничок»

Происшествия
В Тюменской области произошло возгорание в районе СНТ «Родничок»

СНТ «Родничок» в Тюменской области подвергся ландшафтным пожарам, на месте идет работа семи пожарных расчетов, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

На месте работают 26 сотрудников личного состава МЧС. Также сообщается о пяти добровольцах, которые оказывают помощь в тушении пожаров. Работы осложнены из-за сильных порывов ветра.

В сообщении указано, что угроза урона жилым домам и социальным учреждениям отсутствует. Площадь возгорания сухой растительности около 40 гектар.

Ранее РИАМО сообщал, что в Севастополе пожар, который произошел в Казачьей бухте на резервуаре с топливом, удалось потушить.
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