Сотрудники российской школы в Варшаве покинули здание, захваченное польскими властями

Все находившиеся на территории российской школы при посольстве РФ в Варшаве сотрудники покинули здание. Об этом заявили в диппредставительстве.
Советник-посланник дипмиссии РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что посольство РФ обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников, которые учились в школе. При этом он не уточнил, в каком формате продолжится обучение.
Сотрудники школы при посольстве России в Варшаве ранее грузили вещи под звуки марша «Прощание славянки». Польские власти предписали им покинуть здание до 18:00 по местному времен.
Чиновники из варшавской мэрии вместе с польской полицией сегодня утром ворвались в школу при посольстве России, выломав двери. Они оградили здание и закрыли ворота замком, чтобы никто не вынес имущество.
Посол России в Польше заявил, что захват школы является нарушением международного права. Об этом информирует «ФедералПресс».