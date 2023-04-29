ВС России сбили американский беспилотник ВСУ под Энергодаром

Российские военные сбили американский беспилотник под Энергодаром в Запорожской области. Подробности раскрыли в силовых структурах региона.
Уточняется, что дрон использовался украинскими боевиками. ВСУ применяли БПЛА американского производства в разведывательных и диверсионных целях.
ВС России уже изучили сбитый беспилотник. Дрон автоматически собирает данные и может вести разведку местности без вмешательства оператора, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что почву для атаки украинских дронов на Севастополь мог готовить самолет-шпион НАТО. Его заметили в воздушном пространстве РФ перед налетом беспилотников ВСУ на российский город.