Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

ВС России сбили американский беспилотник ВСУ под Энергодаром

Армия
ВС России сбили американский беспилотник ВСУ под Энергодаром

Российские военные сбили американский беспилотник под Энергодаром в Запорожской области. Подробности раскрыли в силовых структурах региона.

Уточняется, что дрон использовался украинскими боевиками. ВСУ применяли БПЛА американского производства в разведывательных и диверсионных целях.

ВС России уже изучили сбитый беспилотник. Дрон автоматически собирает данные и может вести разведку местности без вмешательства оператора, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что почву для атаки украинских дронов на Севастополь мог готовить самолет-шпион НАТО. Его заметили в воздушном пространстве РФ перед налетом беспилотников ВСУ на российский город.
вс россии американский беспилотник всу Энергодар запорожская область
Военкоры ФАН