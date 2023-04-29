«Им нужно Россию уничтожить»: актер Оскар Кучера высказался об агентах Запада

Первым гостем нового сезона программы «Давай поговорим» стал популярный актер и телеведущий Оскар Кучера. В интервью Вадиму Манукяну он искренне поведал о своем отношении к предателям Родины, а также поделился своими политическими взглядами и творческими планами.
Ведущий программы расспросил гостя о его карьере и выборе профессионального пути, о работе в качестве радио- и телеведущего, актерстве и создании авторского Telegram-канала.
Оскар Кучера — настоящий патриот, искренне переживающий за свою страну. Говоря о ситуации на Украине, он обратил внимание, что еще в 2014 году был категорическим противником Евромайдана. События тех лет актер называет «настоящим государственным переворотом», а все последующие — следствием этого.
Гость рассказал о своем отношении к знаменитостям, которые пошли против России и покинули ее после начала специальной военной операции. Кроме того, артист высказал свое мнение о возможных итогах возникшего противостояния с Западом и порассуждал на тему объединения братских народов постсоветского пространства.
Об этом и многом другом — в новом выпуске программы «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Полное интервью с Оскаром Кучерой смотрите 30 апреля на платформах Федерального агентства новостей.