«Им нужно Россию уничтожить»: актер Оскар Кучера высказался об агентах Запада

Оскар Кучера — настоящий патриот, искренне переживающий за свою страну. Говоря о ситуации на Украине, он обратил внимание, что еще в 2014 году был категорическим противником Евромайдана. События тех лет актер называет «настоящим государственным переворотом», а все последующие — следствием этого.