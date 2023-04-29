Микроавтобус с девятью пассажирами загорелся на ходу под Вологдой

Микроавтобус с девятью пассажирами загорелся прямо на ходу в Вологодской области. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел на Кирилловском шоссе в Череповце. Транспортное средство следовало по маршруту «Череповец — Ботово».
До прибытия пожарных и спасателей самостоятельно покинули маршрутку десять человек: пассажир и водитель. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания.
Ранее три бензовоза загорелись на стоянке в Нижегородской области. Были повреждены три цистерны, а также расположенная рядом бытовка. Пожарные тушили возгорание 40 минут.