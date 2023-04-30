Режиссер Глеб Орлов объяснил, почему актер Артем Ткаченко может играть не только злодеев

Актер театра и кино Артем Ткаченко родился 30 апреля 1982 года. По случаю дня рождения артиста через ФАН именинника поздравил кинорежиссер Глеб Орлов.
Собеседник отметил, что с этим артистом его связывает многолетняя дружба, поскольку они оба родом из Калининграда. Он также поделился впечатлениями от совместной работы над картиной «Либерея: Охотники за сокровищами».
«Мы хорошие друзья. Общаемся и вне съемочной площадки. Так сложилось, и я очень рад, что смог общаться с ним не только, как с другом, но и как с коллегой: режиссер и актер», — сказал режиссер.
Глеб Орлов также отметил, что актерский талант представляет собой инструмент, который можно использовать разнопланово. Именно поэтому он не верит, когда говорят, что кто-то — актер одного амплуа. Как правило, это указывает на промах тех, кто не догадался использовать артиста в другом образе. Тех же взглядов мастер придерживается и в отношении Артема Ткаченко.
«Он очень интересный. Очень талантливый. С яркой, выразительной внешностью. Это актер, которому великолепно удаются роли злодеев и подлецов, но я точно убежден, что тот режиссер, который захочет снять его в добром, лирическом кино, тоже не будет разочарован», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Поздравляю от всего сердца. Конечно же, желаю здоровья, удачи, работоспособности. Пусть он и впредь будет продолжать радовать нас большим количеством замечательных ролей. Ну, и, разумеется, счастья в лично жизни», — напутствовал режиссер.
Ранее артист Георгий Мартиросян через ФАН поздравил с днем рождения актрису Ларису Удовиченко. По словам собеседника, это человек, который несет в наш мир свет и радость.