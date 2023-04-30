Режиссер Глеб Орлов объяснил, почему актер Артем Ткаченко может играть не только злодеев

Глеб Орлов также отметил, что актерский талант представляет собой инструмент, который можно использовать разнопланово. Именно поэтому он не верит, когда говорят, что кто-то — актер одного амплуа. Как правило, это указывает на промах тех, кто не догадался использовать артиста в другом образе. Тех же взглядов мастер придерживается и в отношении Артема Ткаченко.