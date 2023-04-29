Перуанские археологи обнаружили мумию подростка с сохранившимися кожей и волосами

Перуанские археологи сделали уникальную находку в 25 километрах от столицы республики Лима, в городе Кахамаркилья. Ученые впервые обнаружили в секторе Крубер отлично сохранившуюся мумию. Практически неповрежденные волосы и кожа покрывают останки, которые были захоронены около тысячи лет назад.
По словам руководителя археологического проекта Йомиры Хьюман, их обладатель провел на этом свете не более 15 лет. Она также рассказала, как команде удалось определить эпоху захоронения.
«Это погребение, судя по стратиграфии, относится к позднему промежуточному периоду (1000 — 1476 гг. нашей эры). Конкретно к заключительным фазам, поскольку они уже вступают в фазу горизонта», — заявила она.
Археолог Уилтон Седано отметил что состояние мумии оказалось настолько хорошим благодаря тому, что она была скрыта под слоем песка, который помог сохранить тело до наших дней. Больше всего на побережье этому способствовала соленость и сухая окружающая среда, в отличие от гор и джунглей, где тела имеют тенденцию полностью распадаться.
Вместе с мумией были найдены предметы, используемые воинами и охотниками, и остатки текстиля, в который, скорее всего, был закутан подросток. Кроме того, ученые обнаружили медную иглу и антропоморфную 10-сантиметровую фигурку — традиционные атрибуты погребения у перуанцев.