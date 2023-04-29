Перуанские археологи обнаружили мумию подростка с сохранившимися кожей и волосами

Археолог Уилтон Седано отметил что состояние мумии оказалось настолько хорошим благодаря тому, что она была скрыта под слоем песка, который помог сохранить тело до наших дней. Больше всего на побережье этому способствовала соленость и сухая окружающая среда, в отличие от гор и джунглей, где тела имеют тенденцию полностью распадаться.