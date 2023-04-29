Глава парламента Крыма Константинов поставил под сомнение легитимность Украины

Украина покинула СССР с грубыми нарушениями действующего тогда законодательства, что ставит под сомнение ее легитимность. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Парламентарий отметил, что УССР в марте 1991 года проголосовала за сохранение союзного государства. Однако уже в начале декабря того же года провела референдум за украинскую независимость. Также политик посоветовал США не вмешиваться в дела России и заниматься наведением порядка в своей стране.
«Пора уже им перестать страдать манией величия и приступить к чистке своих сараев. А мы свой, под названием «Украина», сами вычистим, без указок из-за океана», — заявил Константинов.
Ранее вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис прокомментировал затраты на восстановление Украины. Согласно его оценки, на быструю отстройку страны понадобится 40 миллиардов долларов.