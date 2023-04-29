Глава парламента Крыма Константинов поставил под сомнение легитимность Украины

Парламентарий отметил, что УССР в марте 1991 года проголосовала за сохранение союзного государства. Однако уже в начале декабря того же года провела референдум за украинскую независимость. Также политик посоветовал США не вмешиваться в дела России и заниматься наведением порядка в своей стране.