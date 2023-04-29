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Минобороны России опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу

Армия
Минобороны России опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу

Министерство обороны России представило проект изменений, которые коснутся положения о призыве на военную службу. Нововведения потребовались в связи с принятием в стране закона о цифровизации учета солдат.

В частности, планируется формирование электронных личных дел граждан на основе сведений из различных государственных ресурсов. Помимо прочего для этого понадобятся данные платформ в сфере здравоохранения и портала «Госуслуги».

«Проект постановления определяет новый порядок оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу», — указано в документе, опубликованном на федеральном сайте нормативных правовых актов.

Речь идет об отправке документов заказным письмом или в электронном формате. Цифровые извещения начнут поступать в личные кабинеты мужчин, достигших возраста 18 лет, на порталах государственных и муниципальных услуг.

Авторы проекта добавили, что после этого повесткам будут присваивать статус врученных. При этом в самих оповещениях появятся указания о запрете выезда за границу и необходимости явиться в военкомат в течение 20 дней после даты, указанной в специальной графе.

До этого стало известно, что в ходе весеннего призыва будет произведена тестовая рассылка электронных извещений. Об этом рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев.
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