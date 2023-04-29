ФАН публикует кадры последствий обстрела Ленинского района Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные днем в субботу обстреляли Ленинский район Донецка. ФАН публикует видеозапись с места происшествия.
Как видно на видео, одно из задымлений наблюдается в районе улицы Одесской. Информации о пострадавших не поступало. «Прилеты» произошли около 15:00.
Ранее украинские силовики обстреляли Донецк и Горловку при помощи артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров. Об этом сообщало представительство ДНР в СЦКК.
Накануне стало известно, что Вооруженные силы России смогли ликвидировать более 575 бойцов ВСУ и наемников на Донецком направлении. ВСУ также потеряли три БМП, два танка, две бронемашины и 20 автомобилей.