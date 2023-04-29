«Формула-1» продлила контракт на проведение чемпионата в Азербайджане до 2026 года

Руководство «Формулы-1» сегодня объявило о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана до 2026 года, сообщается на официальном сайте организации.
Гран-при Азербайджана останется в календаре «Формулы-1» еще до 2026 года. Руководство организации подписало с Баку новое трехлетнее соглашение.
Сейчас чемпионат проходит в азербайджанской столице с 28 по 30 апреля. Контракт на проведение «королевских гонок» в Азербайджане был подписан в 2016 году.
Прежде сообщалось, что сегодня монегаск Шарль Леклер, который представляет «Феррари», выиграл квалификацию спринтерской гонки в Баку.