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«Формула-1» продлила контракт на проведение чемпионата в Азербайджане до 2026 года

Спорт
«Формула-1» продлила контракт на проведение чемпионата в Азербайджане до 2026 года

Руководство «Формулы-1» сегодня объявило о продлении контракта на проведение Гран-при Азербайджана до 2026 года, сообщается на официальном сайте организации.

Гран-при Азербайджана останется в календаре «Формулы-1» еще до 2026 года. Руководство организации подписало с Баку новое трехлетнее соглашение.

Сейчас чемпионат проходит в азербайджанской столице с 28 по 30 апреля. Контракт на проведение «королевских гонок» в Азербайджане был подписан в 2016 году.

Прежде сообщалось, что сегодня монегаск Шарль Леклер, который представляет «Феррари», выиграл квалификацию спринтерской гонки в Баку.
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