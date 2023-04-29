Daily Express: названы шесть симптомов инсульта, о которых никто не знает

Специалист назвал веским поводом для беспокойства одновременное онемение лица, рук или ног с одной стороны тела. Среди неочевидных симптомов инсульта профессор также выделил потерю памяти, зрения, головокружение и очень сильную головную боль, причем все это возникает внезапно.