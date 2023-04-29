Daily Express: названы шесть симптомов инсульта, о которых никто не знает

Инсульт представляет серьезную опасность для жизни и требует незамедлительной помощи врачей. Признаки недуга, которые порой не попадают в список его основных симптомов, перечислил профессор Эдинбургского университета Мартин Деннис.
Специалист назвал веским поводом для беспокойства одновременное онемение лица, рук или ног с одной стороны тела. Среди неочевидных симптомов инсульта профессор также выделил потерю памяти, зрения, головокружение и очень сильную головную боль, причем все это возникает внезапно.
Некоторые пациенты в таком случае и вовсе испытывают проблемы с глотанием. К данному симптому рекомендуется относиться с осторожностью, пишет Daily Express.
Биофизики столичного МФТИ ранее предложили использовать фермент из слюны медицинской пиявки — дестабилазу — для борьбы с тромбозами. По мнению ученых, с помощью указанного вещества можно будет проводить профилактику инфарктов и инсультов.