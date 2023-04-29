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Группа «Воровайки» объявила кастинг на четвертую солистку

Общество
Группа «Воровайки» объявила кастинг на четвертую солистку

Легендарная группа «Воровайки» объявила кастинг на четвертую солистку. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

«Воровайки» давно уже стали народными, а их хиты «Шмон», «Хоп, мусорок!» и другие являются настоящими шлягерами.

Сейчас в составе группы три солистки — Светлана Ларионова, Диана Теркулова и Наталья Быстрова. Но группа решила расшить свои границы и объявила о поиске четвертой певицы.

«Мы долго думали над этой идеей и наконец приняли решение о поиске. Мы никого не убираем, просто пополняем», — рассказывает продюсер группы Никита Надыктов.

Основными условиями для подачи заявки являются возраст (от 20 до 35 лет) и проживание в Москве или области.

Ранее ФАН стало известно, что создатели фильма о музыканте Игоре Талькове могут провести всероссийский кастинг на главную роль.

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