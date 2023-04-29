Легендарная группа «Воровайки» объявила кастинг на четвертую солистку. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.
«Воровайки» давно уже стали народными, а их хиты «Шмон», «Хоп, мусорок!» и другие являются настоящими шлягерами.
Сейчас в составе группы три солистки — Светлана Ларионова, Диана Теркулова и Наталья Быстрова. Но группа решила расшить свои границы и объявила о поиске четвертой певицы.
«Мы долго думали над этой идеей и наконец приняли решение о поиске. Мы никого не убираем, просто пополняем», — рассказывает продюсер группы Никита Надыктов.
Основными условиями для подачи заявки являются возраст (от 20 до 35 лет) и проживание в Москве или области.
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