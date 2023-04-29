Чем опасно выгорание волос летом и как его избежать: профессионал в уходе дала советы собирающимся в отпуск

Выгорание волос на солнце может быть не только приятным побочным эффектом, осветляющим прическу, но и вредящим здоровью шевелюры фактором. Чем опасен такой эффект от воздействия солнца на волосистую часть головы и как от него защититься, рассказала корреспонденту ФАН мастер салонного ухода Алина Кузнецова.
«Вы удивитесь, но от чрезмерного воздействия УФ-излучения волосы могут обгореть — по аналогии с кожей. Прежде всего, солнце выбивает из структуры волоса влагу, чешуйки раскрываются, а оттуда уже выходит пигмент — натуральный или результат окрашивания. Вот почему после длительного и многодневного пребывания под палящими лучами волосы светлеют и становятся более сухими», — объяснила эффект выгорания мастер.
Алина Кузнецова отметила, что это не так уж безобидно, поскольку волосы становятся ломкими и неприглядными на вид. Поэтому после отпуска многие ее клиентки спешат обновить цвет и сделать салонный уход.
«Особенно чревато воздействие солнца для обесцвеченных волос, в том числе мелированные. Они и без того уже травмированы химическими средствами, выбивающими естественный цвет, и замещающей окраской. А с юга мои клиентки часто приезжают со “стогом сена” на голове. Ходить на пляж в мусульманском платке большинство из них не хотят, а шляпы и панамы помогают мало, хотя это и лучше, чем с совсем непокрытой головой», — поделилась опытом собеседница ФАН.
Чтобы не повредить волосам активным солнцем, следует, как и на тело, наносить на них специальные защитные средства, продолжила она.
«Я лично всегда за профессиональные составы и клиентам своим советую выбирать средства в магазинах для парикмахеров. Сегодня существуют маски и спреи с защитным фактором от ультрафиолета, несмываемые уходовые средства, которые вам помогут подобрать ваши стилисты и консультанты в таких магазинах. Скажу сразу, что чем слабее и чем более истощены волосы, тем выше степень защиты нужна. И сразу возьмите на море шампуни и маски для волос, содержащие гиалуроновую кислоту — увлажнение никто не отменял», — рекомендует специалист по уходу за волосами.
Смысл в том, чтобы создать обволакивающую волос «броню», которая убережет его от повреждения палящим солнцем.
В заключение Алина предупредила, что в жару кожа головы выделяет больше себума, волосы быстрее становятся жирными, и возникает соблазн чаще пользоваться сухими шампунями. Мастер рекомендует делать это лишь в исключительных случаях и сразу по возвращении к себе мыть голову, а также ни в коем случае не ложиться спать с подобным средством на голове. Пересушивание волос из-за использования таких средств повышает их ломкость и нарушает кровоснабжение волосяных фолликул из-за забитых пор. Последнее чревато негативными последствиями вплоть до той или иной степени алопеции.
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