Чем опасно выгорание волос летом и как его избежать: профессионал в уходе дала советы собирающимся в отпуск

В заключение Алина предупредила, что в жару кожа головы выделяет больше себума, волосы быстрее становятся жирными, и возникает соблазн чаще пользоваться сухими шампунями. Мастер рекомендует делать это лишь в исключительных случаях и сразу по возвращении к себе мыть голову, а также ни в коем случае не ложиться спать с подобным средством на голове. Пересушивание волос из-за использования таких средств повышает их ломкость и нарушает кровоснабжение волосяных фолликул из-за забитых пор. Последнее чревато негативными последствиями вплоть до той или иной степени алопеции.