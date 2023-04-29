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«Хочу забыть о случившемся»: певица Наталия Власова вышла на связь после операции на сердце

Шоу-бизнес
«Хочу забыть о случившемся»: певица Наталия Власова вышла на связь после операции на сердце

Спустя несколько дней после медикаментозной комы и шунтирования сердца певица Наталия Власова вышла на связь с поклонниками в своем блоге.

Напомним, звезда потеряла сознание на корпоративе. Приехавшие медики госпитализировали Власову с сердечной недостаточность в медучреждение.

В ходе лечения артистку ввели в медикаментозную кому и провели операцию на сердце. Некоторое время она провела на ИВЛ из-за отека легких. Сейчас исполнительница чувствует себя намного лучше и впервые вышла на связь.

«Хотелось бы обо всем случившемся забыть, как о страшном сне», — написала певица в блоге.

Известно, что Наталия Власова знала о своей болезни сердца, но продолжала нагружать себя работой.

Ранее заслуженный артист России, актер и ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет.
шоу-бизнес Наталия Власова сердечная недостаточность
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