«Хочу забыть о случившемся»: певица Наталия Власова вышла на связь после операции на сердце

Спустя несколько дней после медикаментозной комы и шунтирования сердца певица Наталия Власова вышла на связь с поклонниками в своем блоге.
Напомним, звезда потеряла сознание на корпоративе. Приехавшие медики госпитализировали Власову с сердечной недостаточность в медучреждение.
В ходе лечения артистку ввели в медикаментозную кому и провели операцию на сердце. Некоторое время она провела на ИВЛ из-за отека легких. Сейчас исполнительница чувствует себя намного лучше и впервые вышла на связь.
«Хотелось бы обо всем случившемся забыть, как о страшном сне», — написала певица в блоге.
Известно, что Наталия Власова знала о своей болезни сердца, но продолжала нагружать себя работой.
Ранее заслуженный артист России, актер и ведущий программы «Фазенда» Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет.