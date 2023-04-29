Президент Турции Эрдоган сообщил, что чувствует себя намного лучше

Об этом глава страны сообщил в ответ на вопрос журналистки канала CNN Türk Фульи Озтюрк. Также президент выступал в течение получаса на фестивале в Стамбуле. Корреспондентке удалось поговорить с политиком, когда он уезжал с мероприятия.