Президент Турции Эрдоган сообщил, что чувствует себя намного лучше

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его самочувствие значительно улучшилось.
Об этом глава страны сообщил в ответ на вопрос журналистки канала CNN Türk Фульи Озтюрк. Также президент выступал в течение получаса на фестивале в Стамбуле. Корреспондентке удалось поговорить с политиком, когда он уезжал с мероприятия.
«Слава Богу, намного лучше», — ответил Эрдоган сотруднице телеканала.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер приехал на Teknofest на электромобиле Togg вместе с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Togg является первым электрокаром, произведенным в Турции.