Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Турции Эрдоган сообщил, что чувствует себя намного лучше

Политика
Президент Турции Эрдоган сообщил, что чувствует себя намного лучше

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его самочувствие значительно улучшилось.

Об этом глава страны сообщил в ответ на вопрос журналистки канала CNN Türk Фульи Озтюрк. Также президент выступал в течение получаса на фестивале в Стамбуле. Корреспондентке удалось поговорить с политиком, когда он уезжал с мероприятия.

«Слава Богу, намного лучше», — ответил Эрдоган сотруднице телеканала.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер приехал на Teknofest на электромобиле Togg вместе с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Togg является первым электрокаром, произведенным в Турции.
реджеп тайип эрдоган здоровье турция
Военкоры ФАН