В Пакистане на свет появился мальчик с двумя гениталиями

Журнал International Journal of Surgery Case Reports опубликовал информацию о рождении необычного ребенка. У мальчика обнаружили сразу два половых органа, но не нашли анального отверстия.
Новорожденный появился на свет раньше срока в Пакистане в городе Исламабад. Как только врачи выявили особенности строения тела, то сразу доставили малыша в детскую больницу Пакистанского института медицинских наук.
У мальчика оказалось два дееспособных пениса нормальной формы. Мочиться он может из любого их них, так как мочевой пузырь все же один. Помощь врачей понадобилась касательно операции. Хирургическим путем доктора создали новорожденному отверстие для испражнения.
После за состоянием уникального малыша понаблюдали несколько дней и выписали. Известно, что первый случай такого отклонения был в 1609 году – всего их зафиксировано сто. Особенность получила название дифаллия. Причины появления аномалии неизвестны.
Ранее стало известно, что цвет мочи может сигнализировать об опасных изменениях в организме человека.