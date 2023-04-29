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США безвозмездно передали Молдавии оборудование для кибербезопасности

Политика
США безвозмездно передали Молдавии оборудование для кибербезопасности

Правительство США бесплатно передало Молдавии оборудование для обеспечения кибербезопасности на сумму 600 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в Кишиневе.

В списке оборудования числится техника для программного обеспечения и поддержки конфигурации. Согласно сообщению посольства, данное оборудование позволит обеспечить стране дополнительный уровень безопасности.

«Посол также объявил о безвозмездной передаче правительству Молдавии оборудования для кибербезопасности, в том числе оборудование для программного обеспечения и поддержки конфигурации, на сумму около 600 тысяч долларов», — сообщило посольство в соцсетях.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Молдавии 40 миллионов евро на развитие армии. Однако отмечается, что данные средства планируется направить на сферу наблюдения за воздушным пространством.
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