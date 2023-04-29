США безвозмездно передали Молдавии оборудование для кибербезопасности

Правительство США бесплатно передало Молдавии оборудование для обеспечения кибербезопасности на сумму 600 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе американского посольства в Кишиневе.
В списке оборудования числится техника для программного обеспечения и поддержки конфигурации. Согласно сообщению посольства, данное оборудование позволит обеспечить стране дополнительный уровень безопасности.
«Посол также объявил о безвозмездной передаче правительству Молдавии оборудования для кибербезопасности, в том числе оборудование для программного обеспечения и поддержки конфигурации, на сумму около 600 тысяч долларов», — сообщило посольство в соцсетях.
Ранее стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Молдавии 40 миллионов евро на развитие армии. Однако отмечается, что данные средства планируется направить на сферу наблюдения за воздушным пространством.