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Сенатор Джабаров напомнил Польше о неудачных противостояниях с Россией

Политика
Сенатор Джабаров напомнил Польше о неудачных противостояниях с Россией

Польские власти не помнят прошлых трагических попыток выступить против России, отметил замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Таким образом сенатор прокомментировал захват здания школы при посольстве России в Варшаве польскими властями.

«Чего добиваются поляки? Прямой конфронтации с Россией? <...> Все предыдущие попытки добить Россию заканчивались для них трагически», — говорится в публикации в Telegram-канале политика.

Ранее в МИД России назвали враждебными действия властей Варшавы. В ведомстве подчеркнули, что Москва жестко ответит на захват школы при посольстве.
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