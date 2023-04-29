Сенатор Джабаров напомнил Польше о неудачных противостояниях с Россией

Польские власти не помнят прошлых трагических попыток выступить против России, отметил замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Таким образом сенатор прокомментировал захват здания школы при посольстве России в Варшаве польскими властями.
«Чего добиваются поляки? Прямой конфронтации с Россией? <...> Все предыдущие попытки добить Россию заканчивались для них трагически», — говорится в публикации в Telegram-канале политика.
Ранее в МИД России назвали враждебными действия властей Варшавы. В ведомстве подчеркнули, что Москва жестко ответит на захват школы при посольстве.