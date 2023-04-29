Пользователи Twitter возмущены заявлением главы МИД Украины Кулебы о «трибунале» для России

Комментаторы в заблокированной на территории России соцсети Twitter негативно отозвались о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Они призвали дипломата «оставить русских в покое».
Представитель власти поддержал инициативу создать «трибунал» для России. Однако пользователи не оценили такой вариант развития событий. Некоторые из них заявили, что посмотрели бы на процесс. Однако за свои деяния должны отвечать представители Киева.
«Я не могу дождаться, когда все украинские политики и пропагандисты предстанут перед судом за всю ложь, коррупцию, мошенничество и казнокрадство. И ты тоже, дружище», – заметил один из комментаторов.
Некоторые и вовсе заявили, что подобные инициативы им безразличны. «Прозападный трибунал», по их мнению, не будет интересен для восьмидесяти процентов мира.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, связанное с Крымом. Как сообщает издание «Национальная служба новостей», на это он ответил в своем Telegram-канале словами «киевский пес продолжает заходиться лаем».