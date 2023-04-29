НАТО уличили в причастности к подготовке атаки дронов ВСУ на Севастополь

Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Об этом ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Резервы на нефтебазе были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.