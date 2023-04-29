НАТО уличили в причастности к подготовке атаки дронов ВСУ на Севастополь

Почву для атаки украинских дронов на Севастополь мог готовить самолет-разведчик НАТО. Его заметили в воздушном пространстве РФ перед налетом беспилотников ВСУ на российский город.
Речь идет о самолете радиоэлектронной разведки Boeing E-3 Sentry. По данным информированного источника, вечером 28 апреля воздушное судно находилось в 200 км от нефтебазы, которую спустя девять часов атаковали украинские БПЛА, передает «Царьград».
Журналисты выяснили еще одну деталь. Оказалось, что самолет радиоэлектронной разведки действовал в районе, где прежде потерпел крушение американский беспилотник MQ-9 Reaper.
Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. Об этом ранее сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Резервы на нефтебазе были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.