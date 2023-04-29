Польша усилит защиту на границе с Калининградской областью

Глава правительства Польши добавил, что они обеспечат такую же безопасность, какую ранее установили на границе с Белоруссией. Там власти установили заграждение в 18 километров и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. По всей длине забора установлены электронные системы контроля.