Польша усилит защиту на границе с Калининградской областью

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил о том, что страна усилит защиту на границе с Калининградской областью, передает радио Polskie Radio S.A.
Моравецкий отметил, что правительство Польши обеспечит физическую и кибернетическую безопасность. Также власти усилят структуры пограничников и сотрудников правоохранительных служб.
Глава правительства Польши добавил, что они обеспечат такую же безопасность, какую ранее установили на границе с Белоруссией. Там власти установили заграждение в 18 километров и высотой 5,5 метра с колючей проволокой. По всей длине забора установлены электронные системы контроля.
Ранее сообщалось, что в Польше на фоне усиления антинемецких настроений проводят военные учения. Наряду с планами захватить западные украинские территории, польские власти корректируют военное направление в сторону ФРГ.