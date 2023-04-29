11-миллионным пользователем соцсети ЯRUS стала екатеринбурженка Екатерина Самсонова

Более 11 миллионов россиян выбрали социальную сеть ЯRUS. Юбилейным пользователем стала екатеринбурженка Екатерина Самсонова: как активный журналист она заинтересовалась российской платформой.
Путешественница, ценитель искусства, журналист и мама. Более пятнадцати лет назад Екатерина начала карьеру на телевидении: она поделилась, что работа в СМИ не только интересна, но и дарит знакомства с необычными людьми и возможность путешествовать по уникальным локациям. Сейчас автор работает в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга.
«Свое первое интервью я взяла у подруги в возрасте четырнадцати лет. Тогда я и не предполагала, что вся моя жизнь будет посвящена телевидению. Работа безумно интересная: она позволила побывать в различных уголках мира и познакомиться с очень разносторонними людьми», — рассказала пользователь ЯRUS.
Наиболее ярким моментом в жизни журналиста стало рождение дочери: событие изменило приоритеты и взгляды на ценности.
Семейные увлечения различными музыкальными жанрами, книгами, искусством и миром моды стали отправной точкой к изучению кроссконтетной платформы с многообразием сервисов — музыки, новостей, событий и мини-приложений. Однако журналист не ожидала, что станет 11 миллионным пользователем ЯRUS.
«Очень здорово, когда есть платформа, на которой ты не только можешь реализовать свои идеи, фантазии и проекты, но также заработать на этом. Это дополнительный стимул для каждого творческого человека. Возможно, я буду развивать свой блог, время покажет! Надеюсь, что мой контент будет интересен пользователям», — поделилась Екатерина.
Российская социальная сеть ЯRUS — крупнейший агрегатор новостей. Ежедневно приложение обрабатывает более 70 тысяч материалов из 10 тысяч СМИ и крупных Telegram-каналов. Каждый пользователь может настроить контент соцсети, распределив публикации по «ярусам» — неким полочкам с личными интересами: от журналистики и туризма до материнства и кулинарии.