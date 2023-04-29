11-миллионным пользователем соцсети ЯRUS стала екатеринбурженка Екатерина Самсонова

Путешественница, ценитель искусства, журналист и мама. Более пятнадцати лет назад Екатерина начала карьеру на телевидении: она поделилась, что работа в СМИ не только интересна, но и дарит знакомства с необычными людьми и возможность путешествовать по уникальным локациям. Сейчас автор работает в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга.