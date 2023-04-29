Россия попросила ОАЭ проверить наличие имущества Блиновской в стране

Правоохранительные органы РФ направили международное поручение в Объединенные Арабские Эмираты для подтверждения наличия в стране имущества блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.
По данным издания, установленное имущество могут арестовать, оно пойдет в счет погашения ущерба. В настоящий момент ни блогер, ни правоохранители эту информацию официально не подтвердили.
Напомним, Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. В материалах суда говорится, что подозреваемая написала явку с повинной. Ранее ФАН публиковал видео с заседания Пресненского районного суда.