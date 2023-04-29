Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника под Калугой

Происшествия
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника под Калугой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пятиклассника в деревне Шопино Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на школьника нападают старшеклассники. По данным СМИ, инцидент произошел 24 апреля. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Калужской области Марку Харламову возбудить уголовное дело по данному факту. Он распорядился доложить о ходе и результатах его расследования в центральный аппарат ведомства.

Ранее сообщалось, что старший лейтенант полиции Калуги подралась с сожителем и избила его половником.
бастрыкин избиение школьника следственный комитет
Военкоры ФАН