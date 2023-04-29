Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника под Калугой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения пятиклассника в деревне Шопино Калужской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Ранее в соцсетях появилась информация, что на школьника нападают старшеклассники. По данным СМИ, инцидент произошел 24 апреля. Врачи диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Калужской области Марку Харламову возбудить уголовное дело по данному факту. Он распорядился доложить о ходе и результатах его расследования в центральный аппарат ведомства.
Ранее сообщалось, что старший лейтенант полиции Калуги подралась с сожителем и избила его половником.