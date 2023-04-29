Агентство Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента Франции до «АА-»

Международное рейтинговое агентство Fitch приняло решение о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Франции в иностранной валюте до уровня «АА-». Об этом сообщается на сайте организации.
Одной из основных причин называется реакция на реформы правительства президента Эммануэля Макрона. В агентстве отметили, что данная ситуация может привести к политическому тупику и неблагоприятной финансовой политике.
«Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с уровня «АА» до «АА-». Прогноз стабильный», — говорится в сообщении.
Ранее президент Франции Макрон заявил о важности перевооружения Европы. Он также отметил, что Париж предпринял для этого новые меры.