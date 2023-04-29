Подключение новой солнечной электростанции к сетям КНР может спровоцировать геомагнитные аномалии

Китай подключил к национальной энергосистеме солнечную электростанцию мощностью 1 гигаватт. Передача энергии по линиям повышенного напряжения может вызвать геомагнитные аномалии, сообщает издание Сhina Daily.
Как пишут авторы издания, эта электростанция стала первой из планируемых станций «пустынного» кластера. Согласно плану правительства КНР, на территории пустынных регионов страны будут построены солнечные и ветряные станции обшей мощностью до 450 гигаватт.
Для передачи электроэнергии предлагается увеличить напряжение на высоковольтных линиях до 1100 киловатт. Согласно проекту, это позволит снизить потери энергии на длинных расстояниях.
Однако такое повышение напряжения может изменить характер электромагнитного поля на всей протяженности линий электропередач, отметили авторы статьи. По их словам, в результате могут возникнуть сбои в работе спутников и систем навигации, а также изменение магнитного поля планеты.
Ранее сообщалось, что Земля попала под влияние сильнейшего за последние годы солнечного шторма.