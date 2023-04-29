Петербургский «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в футбольном матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов» в рамках матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 5:1 пользу сине-бело-голубых.
Первый и единственный гол в матче в составе «Крыльев» забил полузащитник Сергей Бабкин, играющий на правах аренды. За петербуржцев отличились Клаудиньо с единственным забитом мячом и Малком, исполнивший покер.
На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 61 очком. «Крылья Советов» остаются на 12-м месте с 25 баллами. В следующих матчах петербургский и самарский клубы встретятся с московским «Спартаком» и «Краснодаром».
Ранее сообщалось, что тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не считает переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию катастрофой. Он отметил, что в России нужен футбол, и непонятно, сколько еще продлится запрет со стороны европейских коллег.