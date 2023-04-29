Петербургский «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в футбольном матче РПЛ

Ранее сообщалось, что тренер сине-бело-голубых Сергей Семак не считает переход российского футбола в Азиатскую конфедерацию катастрофой. Он отметил, что в России нужен футбол, и непонятно, сколько еще продлится запрет со стороны европейских коллег.