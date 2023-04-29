После завершения конфликта Украине стоит присмотреться к опыту гитлеровской Германии. Таким мнением поделился командующий украинскими войсками в Харьковской области генерал Сергей Мельник.
В беседе с экспертами он сделал акцент на том, что через пять лет видит страну сильнейшей в мире. Как полагает специалист, Киеву нужно брать пример с Германии. Государство проиграло войну, но стало одним из самых передовых в мире.
«Мы и Германию обойдем», – поделился далекоидущими планами Мельник.
Однако поражения ВСУ, по мнению специалистов Asia Times, может стоить места президенту Украины Владимиру Зеленскому и его американскому коллеге Джо Байдену. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», лидер киевского режима будет вынужден искать «работу» на Североатлантическом континенте.